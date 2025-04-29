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حارس مرمى حرس الحدود السابق يكشف سبب رفضه الانتقال للزمالك

07:00 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    علي فرج حارس حرس الحدود والاتحاد السابق
  • عرض 7 صورة
    علي فرج حارس حرس الحدود والاتحاد السابق
  • عرض 7 صورة
    علي فرج حارس حرس الحدود والاتحاد السابق
  • عرض 7 صورة
    علي فرج حارس حرس الحدود والاتحاد السابق
  • عرض 7 صورة
    علي فرج حارس حرس الحدود والاتحاد السابق
  • عرض 7 صورة
    علي فرج حارس حرس الحدود والاتحاد السابق
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كتب - يوسف محمد:

تحدث علي فرج حارس مرمى الاتحاد السكندري وحرس الحدود السابق، عن السبب وراء عدم انتقاله إلى نادي الزمالك، على الرغم من وجود مفاوضات معه من قبل الفارس الأبيض عام 2012 عقب رحيله عن فريق حرس الحدود.

وقال فرج في تصريحات خاصة لمصراوي: "جلست مع الكابتن إسماعيل يوسف والناقد الرياضي الراحل محمد صيام عام 2012 عقب رحيلي عن حرس الحدود، من أجل الانتقال إلى نادي الزمالك".

وأضاف: "شعرت بأن فرص مشاركتي مع نادي الزمالك في ذلك الوقت لن تكون قوية، خاصة في ظل تواجد عبد الواحد السيد مع الفريق، استعارة أحمد الشناوي من المصري البورسعيدي، لذلك شعرت أن المنافسة ستكون صعبة".

وتابع: "بعد عدم الانضمام إلى نادي الزمالك، قررت الانتقال إلى فريق تليفونات بني سويف لمواصلة اللعب بشكل دائم في بطولة الدوري".

ويذكر أن علي فرج، تمكن من حصد ثلاثة ألقاب خلال تواجده في صفوف فريق حرس الحدود خلال الفترة من 2004 حتى 2012، بواقع لقبين لبطولة كأس مصر ولقب وحيد لبطولة السوبر المصري.

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الاتحاد السكندري حرس الحدود علي فرج نادي الزمالك إسماعيل يوسف
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