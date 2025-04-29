14 مليون وإصابات متكررة.. الأهلي يستقر على رحيل محترفه المغربي

كتبت-هند عواد:

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي، مصير المغربي يحيى عطية الله لاعب فريق سوتشي الروسي المعار إلى القلعة الحمراء لمدة موسم، مع بند أحقية الشراء.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله في بداية الموسم الحالي، من سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، على أن تنتهي المدة بنهاية الموسم الحالي، وقبل كأس العالم للأندية.

يحيى عطية الله يرحل عن الأهلي

ذكر موقع "Le7tv" المغربي، أن الأهلي استقرار على رحيل يحيى عطية الله بنهاية الموسم الحالي، بسبب الإصابة المتكررة التي يتعرض لها اللاعب، إضافة إلى عدم جاهزيته البدنية.

وتعرض يحيى عطية الله لإصابة في العضلة الخلفية، يوم 12 أبريل الحالي، وغاب عن مباراتي الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار التقرير المغربي إلى أن إعارة يحيى عطية الله إلى الأهلي، كلف القلعة الحمراء 250 ألف يورو (ما يقرب من 14 مليون جنيه)، وكان مقابل بند شراء اللاعب مليون ونصف المليون يورو.

مشاركة الأهلي في كأس العالم

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من السبت 14 يونيو حتى الأحد 13 يوليو 2025.

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