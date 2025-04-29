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الإسماعيلي يوضح حقيقة استبعاد حارس ناشئيه من منتخب الشباب

06:46 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

النادى الإسماعيلى

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفى نادي الإسماعيلي ما تردد حول استبعاد مؤمن محمود محمد، حارس مرمى فريق مواليد 2009، من قائمة منتخب مصر للشباب بسبب مزاعم تتعلق بالتلاعب في السن، مؤكدًا سلامة موقف اللاعب قانونيًا وطبّيًا.

وأوضح النادي أن الحارس خضع لفحوصات طبية دقيقة في ديسمبر الماضي أثبتت صحة بياناته، مشددًا على التزام الإسماعيلي بإجراء فحوصات شاملة لجميع اللاعبين قبل كل موسم، التزامًا بمعايير الشفافية. كما أشار النادي إلى أن تطوير ورعاية المواهب الشابة يمثل أولوية أساسية.

وفي هذا السياق، تواصل محمود جابر، مدير قطاع الناشئين بالإسماعيلي، مع أمير عبد الحميد، مدرب حراس منتخب الشباب، الذي أوضح أن استبعاد الحارس جاء لأسباب فنية فقط، ولا علاقة له بأي شبهة بشأن أوراقه الرسمية.

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نادي الإسماعيلي استبعاد مؤمن محمود محمد حارس مرمى فريق مواليد 2009 قائمة منتخب مصر للشباب
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