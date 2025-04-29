علي فرج لمصراوي: الزمالك فاوضني والصليبي منعني من منتخب الشباب وهذا أصعب حادث في حياتي (حوار)

كتب - يوسف محمد:

مع بداية الألفية، بدأ اسم فريق حرس الحدود يظهر على الساحة الرياضية المصري بشكل كبير، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين، ساهمت في صنع تاريخ مميز لهذا النادي، خلال تلك الفترة وحصد أكثر من لقب في العقد الأول من الألفية الحالية وسط مفاجأة كبيرة للجميع.

وكان فريق حرس الحدود يمتلك مجموعة، مميزة من اللاعبين خلال تلك الفترة، أصبحوا بعد ذلك من أبرز لاعبي الدوري المصري في تلك الفترة، ومن بين هؤلاء اللاعبين، هو حارس المرمى علي فرج.

وعلى الرغم من أن فترة علي فرج رفقة فريق حرس الحدود تعد فترة ذهبية في مشواره الكروي، إلا أنه شارك رفقة الكثير من الأندية، منها: "سموحة، بتروجيت، الاتحاد السكندري، طنطا وتليفونات بني سويف"، بالإضافة إلى المشاركة رفقة فريق الترسانة بدوري الدرجة الثانية المصري.

وحرص موقع مصراوي، على إجراء حوار مطول مع حارس مرمى حرس الحدود وبتروجيت والعديد من الأندية المصرية علي فرج، الذي تحدث معنا عن بدايته في كرة القدم، وأبرز المحطات في مشواره بكرة القدم والألقاب التي حصل عليها.

إلى نص الحوار:

كيف بدأ مشوارك في كرة القدم؟

بدايتي في كرة القدم، كانت في صفوف قطاع الناشئين بفريق أسمنت السويس، وخلال تواجدي في قطاع الناشئين بالفريق، تمكنا من حصد من الحصول على المركز الثاني في بطولة الجمهورية مواليد 1984، خلف النادي الأهلي وحصلت أيضًا على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

وتألقي في قطاع الناشئين رفقة فريق أسمنت السويس، وتصعيدي إلى الفريق الأول في تلك الفترة، ساعدني في الوصول إلى منتخب مصر للناشئين رفقة الكابتن حسن شحاتة، لكنني تعرض لإصابة قوية قبل بطولة أمم أفريقيا للشباب وهى إصابة الرباط الصليبي، لم أتمكن من الذهاب مع الفريق إلى بوركينا فاسو للمشاركة بالبطولة.

ما هو شعورك خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب؟

شرف لأي لاعب التواجد رفقة منتخب مصر وتمثيل الفراعنة في مختلف البطولات، المشاركة رفقة المنتخب في كأس العالم للشباب في عام 2003 التي أقيمت في دولة الإمارات، هو أمر مميز وكبير جدا في مسيرتي الرياضية.

وتواجدت في قائمة منتخب مصر للشباب في كأس العالم عام 2003، وكنت الحارس البديل للفريق خلف زميلي شريف إكرامي، ونجحنا في تقديم مستويات جيدة والصعود إلى دور ال 16 من البطولة، قبل الهزيمة من المنتخب الأرجنتيني في ذلك الوقت وتوديع البطولة.

وعقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية 2003، انتقل فرج من فريق أسمنت السويس إلى حرس الحدود، في يوليو من عام 2004 مع بداية تكوين الجيل التاريخي للفريق في ذلك الوقت.

كيف جاءت خطوة انتقالك إلى نادي حرس الحدود؟

منتخب مصر للشباب كان له دور كبير في انتقالي إلى فريق حرس الحدود، حيث كان يدربني في المنتخب مواليد 1984 الكابتن أشرف أبو النور، حينما صعد فريق حرس الحدود إلى الدوري في ذلك الوقت تم اختياره ضمن الجهاز الفني للفريق كمدرب لحراس المرمى.

و‏انتقالي لحرس الحدود كان عن طريق منتخب مصر للشباب وكان يضربني الكابتن أشرف أبو النور في منتخب مواليد 84 وكان حرس الحدود لسا صاعد للدوري الممتاز وهو تم اختياره كمدرب في حراسة مرمى حرس الحدود وقومه الاتصال به لا يكون ضمن مجموعة حرس الحدود، وعندما انضم الكابتن أشرف إلى الجهاز الفني للحرس، طالب بضمي إلى الفريق وهو ما حدث بالفعل.

سبب تألق فريق حرس الحدود بشكل كامل خلال تواجدك مع الفريق، وما هي الألقاب التي حققتها مع الفريق؟

سر تألق فريق حرس الحدود في تلك الفترة يعود إلى قوة مجلس الإدارة وقدرته على الاحتفاظ بلاعبي الفريق، خاصة وأننا كنا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في هذا الوقت، مما خلق حالة من الوحدة والترابط الشديد بين اللاعبين، كنا نشعر دائما بأننا عائلة واحدة وهذا يجعلنا على قلب رجل واحد ونسعى لصناعة تاريخ كبير للنادي.

وخلال 9 سنوات قضيتها داخل فريق حرس الحدود، تمكن من حصد ثلاث ألقاب رفقة الفريق، بواقع لقبين لبطولة كأس مصر ولقب وحيد لبطولة السوبر المصري، البطولة الأهم في مسيرتي، هي بطولة كأس مصر موسم 2010 على حساب النادي الأهلي.

ما هو سبب رحيلك عن فريق حرس الحدود؟

في أعقاب ثورة 2011 رحل العديد من لاعبي الفريق، الذين تمكنوا من صناعة اسم كبير للنادي وتحقيق الألقاب رفقة الفريق، لذلك كان لدي الرغبة والطموح في خوض تحدي جديد، وهو ما جعلني انتقل إلى فريق تليفونات بني سويف تحت قيادة المدير الفني القدير طلعت يوسف ونجحنا في تحقيق موسم جيد مع الفريق.

ما هي أفضل فتراتك في كرة القدم؟

بعد موسم واحد في صفوف فريق تليفونات بني سويف، انتقلت إلى فريق الاتحاد السكندري، في عام 2013 واستمريت في صفوف الفريق لمدة عامين حتى الانتقال لسموحة موسم 2015، هذه الفترة تعد الأفضل في مشواري بكرة القدم على جميع المستويات سواء الفنية أو المعنوية أيضًا.

وكان لي الشرف خلال تواجدي في الاتحاد السكندري، أن أشارك في مئوية الفريق عام 2013 أمام فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، بتواجد الحاج محمد مصيلحي الذي كان المشرف على تنظيم حفل المئوية في هذا التوقيت.

من هو المدرب صاحب الفضل الأكبر عليك في كرة القدم؟

هناك الكثير من المدربين، الذين لهم فضل كبير علي في كرة القدم، ومنهم: "‏الكابتن خليفة عبد القوي، كابتن ياسر السيد، الكابتن أحمد صالح مدرب حراس المرمى في فريق أسمنت السويس، ثم الكابتن حسن شحاتة خلال تواجدي في منتخب الشباب، وكابتن حسن مختار في منتخب الشباب أيضًا".

وصاحب الفضل الأكبر علي في كرة القدم، الذي ساهم في انتقالي إلى حرس الحدود، هو الكابتن أشرف أبو النور مدرب حراس مرمى حرس الحدود،بالإضافة إلى الثنائي كابتن حلمي طولان والكابتن طارق العشري مع فريق حرس الحدود.

ما هي الأندية التي شاركت معها في كرة القدم؟

استمريت في اللعب بالدوري المصري الممتاز لمدة 17 عاما، وشاركت مع العديد من الأندية في الدوري الممتاز، والتي جاءت كالتالي، حرس الحدود الفريق لمدة 9 سنوات، تليفونات بني سويف سنة واحدة، الاتحاد السكندري سنتين، فريق سموحة ثلاث سنوات، بتروجت، وسنة في صفوف فريق طنطا، بالإضافة إلى المشاركة مع حرس الحدود سنة واحدة في الممتاز به، قبل أن اختتم مشواري الكروي في نادي الترسانة وأيضا كان ليا الشرف أن ألعب مئوية نادي الترسانة.

هل سبق وحدث مفاوضات بينك وبين ناديي الأهلي أو الزمالك؟

لم يحدث أي مفاوضات معي من جانب النادي الأهلي من قبل، لكن حدث مفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك من قبل، ففي عام 2012 عقب رحيلي عن فريق حرس الحدود، جمعتني جلسة مع الكابتن إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق للانتقال إلى الفارس الأبيض.

خطوة الانتقال إلى الزمالك لم تتم، بسبب شعوري بأن فرص مشاركتي في ذلك الوقت مع الفريق ستكون صعبة للغاية، في ظل تواجد عبد الواحد السيد كحارس مرمى أساسي مع الفريق في هذا التوقيت، بالإضافة إلى الاستعانة بأحمد الشناوي من فريق المصري البورسعيدي، على سبيل الإعارة آنذاك، لذلك قررت الانتقال إلى فريق تليفونات بني سويف لمواصلة اللعب بشكل دائم.

ما هو أصعب موقف مر عليك في مشوارك بكرة القدم؟

الموقف الأصعب لي في كرة القدم، هو تعرضي لحادث سير في عام 2007، مما أدى إلى ابتعادي عن المشاركة في المباريات والتدريبات لمدة عام.

من هو أفضل لاعب واجهته في مسيرتك بكرة القدم؟

أفضل لاعب واجهته طوال مشواري في كرة القدم، هو نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

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