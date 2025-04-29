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مهاجم بينهم.. هل يضم الزمالك ثلاثي مودرن سبورت؟

05:57 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الزمالك ضد مودرن سبورت (11)

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كتب - مراسل مصراوي:

شهدت الساعات الماضية انتشار أنباء تشير إلى اقتراب ثلاثي نادي مودرن سبورت، علي زعزع وغنام محمد وأحمد عاطف، من الانضمام لنادي الزمالك.

وأوضح مصدر نادي الزمالك في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن علي زعزع وغنام محمد وأحمد عاطف لاعبي فريق مودرن سبورت خارج حسابات الزمالك نهائيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن كل ما تردد عن مفاوضات الزمالك مع الثلاثي غير صحيح نهائيا والثلاثي خارج الحسابات.

وأوضح المصدر أن مستوى الثلاثي هذا الموسم بعيد فنيا عن طموحات الزمالك في الفترة المقبلة.

واختتم المصدر أن الثلاثي لم يتم التواصل معهم نهائيا خلال الفترة الماضية من إدارة النادي مؤكدا أنهم خارج الحسابات.

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