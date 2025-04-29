رابطة النقاد الرياضيين تصدر بيانا رسميا بشأن إلقاء الزجاجات على كولر

كتب - محمد القرش:

نفت رابطة النقاد الرياضيين صلة الصحفيين الحاضرين في المقصورة المخصصة لهم بمباراة الأهلي وصن داونز في استاد القاهرة الدولي، بأي مقذوفات تلقاها مارسيل كولر.

وفي بيان رسمي أصدرته الرابطة، أوضحت ملابسات الواقعة، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية ومشاهدة جميع الفيديوهات.

وبدأت الرابطة بيانها: "تابع المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين على مدار الأيام الماضية ومنذ انتهاء مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، كل ما يثار حول واقعة الاعتداء على المدرب السويسري مارسيل كولر بزجاجات المياه الفارغة، ومحاولات البعض توجيه اتهامات القيام بهذا الفعل للزملاء الصحفيين الحاضرين للقاء من مقصورة ستاد القاهرة".

وواصلت: "وخلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب التنفيذي، تم مشاهدة جميع الفيديوهات المنشورة التي وصلت إليه لرؤية المشهد سواء من أرض الملعب أو من زوايا مختلفة لمعرفة مرتكب هذا الفعل المرفوض شكلا وموضوعا، إلا أن جميع الفيديوهات المنشورة لم تثبت إدانة أي صحفي، وأوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن جميع المقذوفات جاءت من مدرجات الجماهير المجاورة لمقصورة الصحفيين".

وأضافت: "رغم ما تكشفه بوضوح هذه الفيديوهات حول من أين قذفت هذه الزجاجات تجاه كولر ، إلا أنه تم رصد العديد من المحاولات لبعض الشخصيات على توجيه اتهامات للسادة الصحفيين بما يحمل إساءة غير مقبولة".

وأردفت: "لا ينكر المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بأن هناك سلبيات كثيرة فى مسألة حضور الصحفيين للمباريات وكذلك المؤتمرات الصحفية التى تعقبها، وقد بذلنا جهودا كثيرة وطرقنا أبواب الهيئات المسئولة عن التنظيم بداية من رابطة الأندية، وكذلك أصحاب المسئولية عن حماية مقصورة الصحفيين من تواجد أى عناصر دخيلة، وتقدمنا بمقترحات لوجود منسق إعلامى فى مباريات الدورى وعقدنا دورات تدريبية وتم تجهيز كوادر مدربة لذلك، ولكن نظرا لعدم التعاون من الجهات المتصلة لم يتم تنفيذ شيء".

واختتمت الرابطة بيانها: "من هذا المنطلق يهيب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بضرورة تعاون جميع الجهات المختصة سواء وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتحاد الكرة ورابطة الأندية والشركة الأفريقية المسئولة عن تنظيم المباريات، وذلك من أجل وضع أسس واضحة لطريقة استخراج تصاريح دخول المباريات لمن يستحق فقط، وكذلك حماية مقصورة الصحفيين من الدخلاء، وأن تتحمل كل جهة مسؤوليتها فى هذا الأمر، لتسهيل مهمة الصحفي الرياضي والقضاء على مثل هذه السلبيات وتسهيل مهمة عمل الصحفيين الرياضيين دون أن يندس بينهم من يسيئ إليهم".