كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي المقاولون العرب، صلاح محسن، إن ناديي الأهلي وبيراميدز يهتمان بضم حارس مرمى فريقه محمد أحمد "سيحا" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف محسن في تصريحات للقناة الأولى صباح اليوم الثلاثاء:"هناك تواصل مع بعض مسؤولي النادي من ناديي الأهلي وبيراميدز ولكن لم يصل عرض رسمي حتى الآن".

صاحب الـ23 عامًا لم يجد فرصة للمشاركة مع المقاولون العرب في ظل تواجد محمود أبو السعود وأحمد عربي فلم يشارك سوى في مباراة واحدة أمام نظيره الإسماعيلي في الجولة 33 بالموسم الماهضي ـ قبل الأخيرة ـ والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

"سيحا" كما يُلقب رغم عدم مشاركته مع المقاولون إلا أنه يمتلك سمعة طيبة مع منتخبي الشباب والأولمبي وهو ما أوجد عرضًا له مع نهاية الموسم الماضي وهبوط المقاولون العرب للانضمام لصفوف الإسماعيلي.

ولكن لم تتم الصفقة نظرًا لصدور قرار بإيقاف القيد لنادي الإسماعيلي لينضم حارس مرمى المقاولون على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف حرس الحدود؛ حيث برز بقميصه.

وشارك "سيحا" مع حرس الحدود خلال الموسم الحالي بـ 13 مباراة سكن خلالها شباكه 14 هدفاً ولكنه نجح في الوقت ذاته في الحفاظ على نظافة شباكه بسبع مباريات.

وكان سيحا قد تلقى عرضَا رسميًا من نادي فالميرا اللاتفي في في ديسمبر 2023 ولكن رفضه مسؤولو المقاولون العرب.

يذكر أن الأهلي يمتلك في صفوفه بمركز حراسة المرمى كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير بجانب حمزة علاء، فيما يضم بيراميدز بالمركز ذاته كل من: شريف إكرامي، أحمد الشناوي، أحمد مهيوب بجانب الحارس الشاب يوسف نادر.

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