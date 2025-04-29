مرتضى منصور يهاجم مجلس الزمالك: تعالوا مؤتمري وواجهوني وإلا...

كتب- محمد خيري:

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما لاذعا على مجلس إدارة النادي الأبيض الحالي، واتهمهم بالضغط على الصحفيين لدفعهم لمقاطعة مؤتمره الصحفي الثالث الذي سيعقده يوم الثلاثاء المقبل 6 مايو في مكتبه بالمهندسين.

وسخر مرتضى منصور، من إدارة الزمالك، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ليا طلب ورجاء أوجهه إلى مجلس الزمالك ومحاميهم... بدل الجعجعة وتهديد المواقع التي تغطي وقائع المؤتمر لو أنتم رجالة اتفضلوا، بدعوكم لحضور المؤتمر، وستكونون في أمان تام، وياريت تحضروا المستندات التي تكذب ما ذكرته في المؤتمرين السابقين، وتكشفوني أمام الرأي العام من أن المستندات التي عرضتها (... ضدكم) مزورة والوقائع التي عرضتها كاذبة.

وأوضح: "أما إذا لم تحضروا وتواجهوني .... فلن يكون في حالة هروبكم إلا الهجوم من الجماهير وأعضاء جمعيتنا العمومية".

واختتم تصريحاته: "أؤكد للمرة المائة أن هدفي هو فضحكم أنتم ومن عينكم ويحميكم غير مأسوف عليكم، (لإعادة) النادي إلى منصة التتويج، أما أنا فقراري أن أظل أنا وأبنائي عاشقين مشجعين لهذا النادي العظيم، بعيدا عن أي منصب رسمي في مجلس إدارته".