بقرار لبيب.. الزمالك يعلن تعيين مدرب جديد لهذا الفريق

كتب- محمد خيري:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع الكويتي علي الخضر، لتولي مهمة تدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد، استعدادًا للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

وسبق لعلي الخضر تدريب عدد من الأندية الكبرى، أبرزها نادي السالمية الكويتي، ونادي الخليج السعودي، ويعمل حاليًا مدربًا لحراس مرمى نادي الكويت الكويتي، كما تولى تدريب حراس منتخبي الكويت والبرازيل، ويعمل حاليًا ضمن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي أيضا.

ونجح المدرب خلال مسيرته في صناعة العديد من النجوم، حيث أشرف على تدريب حراس توجوا بلقب أفضل حارس في أمريكا الجنوبية، وأفضل حارس في بطولة العرب، وأفضل حارس في بطولة الخليج مرتين، بالإضافة إلى أفضل حارس في تصفيات أولمبياد باريس.

ويمتلك علي الخضر سجلًا حافلًا بالإنجازات على مستوى الأندية والمنتخبات، حيث حقق العديد من الألقاب مع الأندية التي عمل بها، أبرزها: "لقب بطولة آسيا، بطولة الخليج، بطولة العرب "مرتين"، والمشاركة مرتين في كأس العالم للأندية".

أما على صعيد المنتخبات، فقد قاد منتخب البرازيل لتحقيق المركز السابع في بطولة العالم، كما توج بلقب بطولة أمريكا الجنوبية.

ويشغل المدرب حاليًا منصب محاضر لحراس المرمى في عدد من الاتحادات القارية والدولية، حيث يعمل كمحاضر مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، والاتحاد الكويتي، إلى جانب الاتحاد البرازيلي.