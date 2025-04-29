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الأهلي يتراجع وتقدم الزمالك وبيراميدز في تصنيف الأندية العالمي

01:48 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أصدر موقع "Football Database" العالمي تحديثه الشهري لتصنيف أندية كرة القدم لشهر أبريل، والذي شهد تغييرات ملحوظة في ترتيب الأندية، سواء على الساحة العالمية أو الإفريقية.

على المستوى العالمي، تصدر فريق ليفربول الصدارة بعدما حسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، فيما احتل مانشستر سيتي، الذي يضم في صفوفه عمر مرموش، المركز الثامن عالميًا.

أما على الصعيد الإفريقي، فتراجع الأهلي المصري مركزًا واحدًا ليحل في المرتبة 54 عالميًا برصيد 1703 نقاط، بعد أن كان في المركز 53 خلال تصنيف مارس الماضي.

في المقابل، صعد صن داونز الجنوب إفريقي إلى المركز 88 عالميًا والثاني إفريقيًا برصيد 1657 نقطة، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

وشهد التصنيف أيضًا صعود الترجي التونسي 5 مراكز ليحتل المركز 102 عالميًا والثالث إفريقيًا برصيد 1630 نقطة، فيما واصل بيراميدز تقدمه الكبير وقفز 10 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 117 عالميًا والرابع إفريقيًا بـ1615 نقطة، بعد بلوغه نهائي دوري الأبطال.

وجاء الجيش الملكي المغربي في المركز 164 عالميًا والخامس إفريقيًا برصيد 1574 نقطة.

أما الزمالك، فقد واصل تحسنه بصعوده 5 مراكز ليحتل المركز 230 عالميًا والثامن إفريقيًا، والثالث بين الأندية المصرية، برصيد 1538 نقطة.

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النادي الأهلي نادي الزمالك بيراميدز مانشستر سيتي ليفربول
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