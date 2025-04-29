أحمد شوبير يكشف حالة واحدة تمنع زيزو من القيد مع الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف قيد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من القيد في قائمة الأهلي، عقب نهاية الموسم وانتهاء عقده مع الأبيض، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن اتحاد الكرة عن إقامة نهائي كأس مصر، بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو المقبل، ولكن هناك اتجاه حاليا لتأجيل المباراة لشهر يونيو، في ظل تأهل نادي بيراميدز لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ويخوض مباراة الذهاب أمام صنداونز في جنوب أفريقيا يوم 24 مايو.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ناس بتقولي طب أيه موقف قيد زيزو لو انتقل للنادي الأهلي، مهو القيد مستمر حتى يوم 10 يونيو، إلا لو اتحاد الكرة قرر إقامة نهائي كأس مصر يوم 12 يونيو".

أضاف: "زيزو معندوش أي مشكلة، حتى لو نهائي كأس مصر، هيتلعب يوم 9 يونيو، ويتم قيده في اليوم التالي مباشرة".

واختتم تصريحاته: "مفيش مشكلة بالنسبة لقيد زيزو حال انتقاله للنادي الأهلي، ويتبقى فقط، موعد انضمامه لتدريبات الفريق، وجاهزيته للمشاركة في المباريات".