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هل يتم إلغاء معسكر المنتخب؟.. الغندور يكشف مفاجأة حسام حسن

12:26 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

حسام وإبراهيم حسن

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طلب إلغاء معسكر الفراعنة في يونيو المقبل.

وأوضح "الغندور"، في برنامجه عبر قناة المحور، أن سبب طلب حسام حسن، بإلغاء معسكر المنتخب، جاء لعدم تواجد معظم اللاعبين المحليين وكذلك المحترفين وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش.

وأضاف الغندور: "بنسبة كبيرة إدارة اتحاد الكرة وهاني أبو ريدة سيوافقون على طلب حسام حسن، من منطلق أنه لا توجد فائدة من إقامة المعسكر طالما لن يشهد تواجد جميع اللاعبين وإقامة مباريات ودية أمام منتخبات قوية ".

جدير بالذكر، أن الأهلي طلب عدم انضمام لاعبيه الدوليين لمعسكر يونيو المقبل، نظرا لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وخوض معسكر في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت.

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