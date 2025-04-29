النحاس يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة بتروجيت

كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته على ملعب النادي اليوم النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بتروجيت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت، في الثامنة مساء غدا الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة، بقيادة فنية جديدة، لعماد النحاس المدير الفني المؤقت، ومعه محمد شوقي، بعد رحيل السويسري مارسيل كولر، بسبب سوء النتائج.

وسوف يضع "النحاس" اللمسات النهائية على خطة الأحمر، المناسبة لمواجهة بتروجيت، خلال المران الختامي اليوم، الذي يعقبه جلسة بالفيديو لشرح مهام كل لاعب ومواطن القوة والضعف للمنافس.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 40 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 44 نقطة، ويليه الزمالك برصيد 38 نقطة في المركز الثالث.