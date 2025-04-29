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أمير مرتضى منصور يكشف سبب أزمة مستحقات خالد أبو طيب

11:35 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    خالد بوطيب مهاجم الزمالك
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    خالد بوطيب
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    خالد بوطيب لاعب الزمالك الجديد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن سبب أزمة مستحقات المحترف المغربي السابق بصفوفهم خالد بو طيب.

وكان بو طيب قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2018/2019 قادمًا من صفوف مالاتيا سبور التركي قبل أن يرحل بعد عام ويحصل على حكم بأحقيته في الحصول على 2 مليون و400 ألف يورو.

وقال أمير مرتضى منصور، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر 2 مساء أمس الإثنين، إنهم تعاقدوا مع خالد بو طيب مقابل 1.5 مليون يورو فكان رقمًا طبيعيًا ولكن بعد التعاقد اكتشفنا حاجة اللاعب للخضوع لعملية جراحية وجلست معه ليخضع لها ولكنه رفض للمشاركة في كأس أمم أفريقيا مع منتخب المغرب ثم يرحل بعدها.

وأشار المشرف السابق على الكرة في الزمالك، إلى أن اللاعب لم يشارك مع منتخب بلاده ثم عرضنا عليه الحصول على 50% من عقده ويتم فسخ التعاقد ولكنه رفض التسوية وتمسك بعقده لمدة عامين واشتكى الزمالك في فيفا وتقدم الزمالك بشكوى ضده لعدم خضوعه للعملية الجراحية.

وأتم أمير مرتضى تصريحاته بالتنويه إلى أن بعد ذلك استمرت النزاعات بين الطرفين في فيفا.

وشارك بو طيب مع الزمالك بـ 24 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

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خالد بو طيب مستحقات خالد بو طيب الزمالك أمير مرتضى منصور
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