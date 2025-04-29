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"هل ينتقل إلى الأهلي؟".. أول رد من إنبي حول مصير لاعب الزمالك

11:27 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    محمد حمدي
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    محمد حمدي لاعب الزمالك الحالي وإنبي السابق
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    محمد حمدي لاعب إنبي
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كتب- محمد خيري:

كشف محمد إسماعيل، المشرف على الكرة بنادي إنبي، موقف محمد حمدي، المعار إلى نادي الزمالك لنهاية الموسم، من العودة مرة أخرى.

وقال "إسماعيل"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار لبرنامج "بلس 90": "إعارة محمد حمدي تنتهي بختام الموسم، والزمالك لم يطلب شراء عقده، وحاليا ندرس العقد جيدا بشأن نسب مشاركته مع النادي".

أضاف: "كالعادة يخرج بعض الأقاويل حول رغبة أندية معينة في ضمه منها الأهلي".

وأوضح: "وضعنا بند بأنه حال اللاعب لم يشارك في نسبة 35% من المباريات يحصل إنبي على مقابل يصل لـ5 مليون جنيه، وكان هدفنا من الإعارة تسويقه خارجيا.

واختتم تصريحاته: "يوجد مرونة في انتقال محمد حمدي إلى أي نادٍ داخل مصر، ولكن لن يخرج أي لاعب إلا بالشكل الذي يراه النادي مناسبًا".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك تعاقد مع محمد حمدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إعارة لمدة موسم، ولكن اللاعب لم يحصل على الفرصة كاملة في ظل مشاركة الثنائي محمود بنتايك وأحمد فتوح.

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