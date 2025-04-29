كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث رئيس نادي المقاولون العرب، صلاح محسن، عن مستقبل حارس مرمى فريقهم محمد أحمد "سيحا" الذي برز بصفوفهم مؤخرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار محسن في تصريحات للقناة الأولى صباح اليوم الثلاثاء إلى أن ناديه لم يصله عرض رسمي من أي نادِ لضم "سيحا" ولكن هناك تواصل مع بعض مسؤولي ناديه من ناديي الأهلي وبيراميدز.

وأضح رئيس نادي المقاولون العرب أنهم لا يتحركون وفقًا للرغبات أو الأحاديث بل بالعروض الرسمي وحتى الآن لم يتم التواصل معهم بشكل رسمي كما لم يقوموا بوضع قيمة مالية محددة لرحيل حارس مرمى فريقهم.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 64 نقطة ليقترب من التأهل للدوري الممتاز.

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