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تفوق أحمر ومتعب الهداف.. تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت

05:08 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    ياسر إبراهيم مع الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بتروجيت غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت

وستكون مباراة الغد بين النادي الأهلي وبتروجيت، هي المباراة رقم 28 في تاريخ مواجهات، حيث سبق أن تواجها الفريقي معا في 27 مباراة سابقة.

وخلال 27 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 22 مباراة، حضر التعادل في 5 لقاءات بين الفريقين.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى بتروجيت 56 هدفا، فيما تلقت شباكهم 13 هدفا فقط من قبل لاعبي الفريق البترولي.

ويعد لاعب النادي الأهلي عماد متعب، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا برصيد 5 أهداف.

وآخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت مباراة الدور الأول خلال الموسم الحالي بين الفريقين، انتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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