هل انتقل إمام عاشور إلى الدنمارك للعودة للأهلي؟.. أمير مرتضى يحسم الجدل

كتب - يوسف محمد:

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، أن انتقال إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي، لم تكن خطوة للعودة إلى النادي الأهلي.

وقال أمير مرتضي، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "لا أعتقد أن انتقال إمام عاشور إلى الدنمارك، كان خطوة للعودة إلى النادي الأهلي، خاصة وأنني كنت دائما أبتعد عن أي لاعب يقارب ما بين الأهلي والزمالك، خلال المفاوضات".

وأضاف: "محمد مجدى أفشة كان قريب من الانتقال إلى نادي الزمالك، كان بالنسبة له الانتقال للزمالك مثل الأهلي ولكن الاختلاف كان في المقابل المادي فقط، هو لاعب جيد ويحب النادي الأهلي وله أهمية في الفريق".

وتابع: "أنا من قمت بالتعاقد مع إمام عاشور، حينما كان يلعب في صفوف فريق حرس الحدود معارا من غزل المحلة، لكن على الرغم من ذلك أحاسب على انتقاله إلى النادي الأهلي".

وأكمل: "عند العودة إلى مجلس إدارة النادي في الولاية الثانية، بعد فترة من تولى عدد من اللجان المؤقتة إدارة النادي، وجدنا 8 عقود تم تجديدهم، عقد إمام عاشور لم يكن تم توثيقه".

واختتم منصور تصريحاته: "لم أستلم النسخ الأربعة الخاصة بعقد إمام عاشور مع نادي الزمالك، عند العودة في الولاية الثانية، وجدت نسخة واحدة في النادية وحصلت على نسخة آخرى "بي دي إف"، هذا هو سبب توثيق عقد اللاعب".

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