مارسيل كولر يتحدث عن الفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء وعلى رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال تواجده في مقر النادي اليوم لتكريمه.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقالة السويسري مارسيل كولر عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي من الدور نصف النهائي.

وقال كولر في فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للأهلي، على "فيس بوك": "كنت أظن أنني أمتلك الخبرات الكافية، ولكنني تعلمت الكثير من الأمور داخل هذا النادي، وقضيت فترة ممتعة وجيدة بداخله".

وأضاف: "الأهلي يمتلك جماهير في كل مكان بالعالم، هذا ما ظهر عندما ذهبنا إلى كوت ديفوار، كانت جماهيرنا المتواجدة في المدرجات أكثر من جماهير بطل كوت ديفوار، ساعدونا جدا في هذا اللقاء، ومثل هذه اللحظات كانت تسعدنا بشكل كبير".

واختتم كولر تصريحاته: "قضيت وقتا سعيدا ومميزا داخل النادي الأهلي، لكن هذا الوقت انتهى للأسف وأتمنى للفريق كل الخير في المستقبل، لا بد أن يستمر النادي في نجاحه الدائم في المستقبل".

وتولى مارسيل كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى أبريل من العام الحالي 2025.

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