"بن رمضان" يهدد اثلاثي الأهلي الأجنبي

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، بنادي فرينكفاروزي المجري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعمل النادي الأهلي على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان النادي الأهلي قريبا من التعاقد مع "بن رمضان" في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن المفاوضات مع النادي المجري لم تكتمل، بسبب المقابل المادي.

"بن رمضان" يهدد ثلاثي الأهلي الأجنبي

ويعد تعاقد النادي الأهلي مع بن رمضان، بمثابة تهديد لثلاثي الفريق الأجنبي، في ظل اكتمال القائمة الأجنبية للنادي الأحمر في الفترة الحالية.

وتضم قائمة الأهلي للأجانب حاليا 7 لاعبين، وهم: علي معلول ورضا سليم ويحيى عطية الله، وأليو ديانج وجراديشار وأشرف داري وأشرف بن شرقي، ويحتاج الأهلي لخروج 3 لاعبين حال عودة ديانج والتعاقد مع بن رمضان.

وأصبح الثلاثي المهدد بالخروج من قائمة الأهلي الموسم المقبل هم: علي معلول ورضا سليم ويحيى عطية الله المعار من الدوري الروسي، نظرا لما يقدموه من مستوى، خاصة وأن معلول ورضا لم يشاركوا مع الأحمر في الفترة الماضية بسبب الإصابة.