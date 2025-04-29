هل تأجيل نهائي الكأس يهدد مشاركة زيزو مع الأهلي في المونديال؟

اقترب نادي كأس مصر، بين فريقي الزمالك وبيراميدز، من التأجيل، بسبب تعارضه مع مشاركة الفريق السماوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في الأيام الماضية، تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو المقبل، دون تحديد ملعب المباراة حتى الآن.

وأبدى فريقي الزمالك وبيراميدز، رغبتهم في تأجيل المباراة، من أجل منح الفرصة كاملة للفريق السماوي، الذي يشارك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعدم التأثير على اللاعبين بالإرهاق.

وفي المقابل أوضح مصدر داخل اتحاد الكرة، في الساعات الماضية، عن اتجاه لتأجيل المباراة النهائية لكأس مصر، حيث تقام يوم 5 أو 6 يونيو المقبل خارج مصر، بدلا من موعدها الحالي.

هل تأجيل نهائي الكأس يهدد مشاركة زيزو مع الأهلي؟

وفي المقابل، يخشى النادي الأهلي من تأجيل المباراة، على إمكانية قيد أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، الذي أتم اتفاقه مع الأحمر للانتقال إليه واللحاق بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي سوف يسافر إلى الولايات المتحدة يوم 2 يونيو المقبل، للدخول في معسكرا مغلقا هناك حتى موعد أول مباراة في البطولة يوم 14 من نفس الشهر أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أنه سوف يتم فتح القيد بشكل استثنائي للنادي الأهلي، من يوم 2 يونيو حتى 10 من نفس الشهر، على أن يتم السماح بقيد زيزو بعد نهائي كأس مصر.

وبناء عليه، فإن السيناريو الأقرب هو قيد زيزو مع الأهلي في الأيام الأخيرة من "الميركاتو الاستثنائي" بعد نهائي الكأس وانتهاء مشواره مع الزمالك، على أن يلتحق ببعثة الأحمر في رحلة منفصلة.

الاحتمال الثاني هو أن يتجه زيزو لفسخ عقده مع الزمالك في موعد يسمح له بالانضمام للأهلي في المونديال، خاصة وأنه يطالب بمستحقات متأخرة لدى القلعة البيضاء.