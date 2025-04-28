كتب - يوسف محمد:

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، العديد من الرسائل إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم داخل مقر النادي لتكريم المدرب ومساعديه.

وأعلن النادي الأهلي، يوم السبت الماضي توجيه الشكر إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال الخطيب، في فيديو تم بثه عبر الحساب الرسمي للأهلي على "فيس بوك": "كولر وجهازه عملوا داخل النادي بإخلاص كبير وكنت أرى ذلك دائما، لذلك أحب أن أخبرهم أن النادي الأهلي هو بيتهم الثاني".

وأضاف: "كنت حريص على رؤية الجهاز الفني، قبل مغادرة مصر خاصة وأننا نجحنا في تحقيق الكثير من الإنجازات معا، أتمنى أن تشعروا بمدى الحب والاحترام الذي نشعر به تجاهكم".

وتابع: "العلاقة بيننا لن تنتهي فهي ليست علاقة رياضية فقط، بل أنها علاقة إنسانية بالمقام الأول، سنكون سعداء أن تقوموا بمشاركتنا دائما احتفالاتنا وإنجازاتنا".

وأكمل: "شعرت بأنك بعد قضاء فترة قصيرة داخل النادي، بأنك أصبحت واحد من أبناء الأهلي، جمهور الأهلي يفهم ذلك ويقدر ما قدمته خلال الفترة الماضية

واختتم الخطيب تصريحاته: "هناك ظروف اضطرتنا للوصول إلى هذه اللحظة، التي لا أحبها وأفضلها".

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