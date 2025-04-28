"لكل شيء بداية ونهاية".. رسائل مؤثرة من مارسيل كولر خلال وداعه للنادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن امتنانه وشكره لكل من ساعده خلال الفترة الماضية، أثناء قيادته للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي، أعلن رحيل السويسري مارسيل كولر، عن القيادة الفنية للفريق بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

ونشر كولر، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" فيديو تضمن العديد من الرسائل إلى النادي الأهلي وجماهيره، على دعمهم له خلال الفترة الماضية.

وجاءت الرسائل التي قدمها كولر كالتالي: "لكل شيء في الحياة بداية، وفي لحظة ما نهاية، بعد سنوات رائعة قضيناها معًا في النادي الأهلي، وصلت رحلتنا إلى نهايتها، أود أن أتقدم بخالص الشكر، على الألقاب الأحد عشر التي احتفلنا بها معًا، على اللحظات المميزة، والثقة، والالتزام، والشغف الذي رافقنا دائمًا".

وأضاف: "لقد كانت فترة مليئة بالفخر والمشاعر والنجاحات الباهرة التي لن أنساها أبدًا، أتوجه بالشكر الخاص للفريق بأكمله لكل لاعب، على تفانيهم وروحهم القتالية وعزيمتهم التي جعلت كل هذه النجاحات ممكنة".

وتابع: "كما أتقدم بالشكر الجزيل لكامل الجهازين الفني والمساعد، ولجميع موظفي النادي الأهلي، على دعمهم اليومي وولائهم وعملهم المتميز، شكرًا جزيلًا أيضًا للرئيس محمود الخطيب، ولجميع أعضاء مجلس الإدارة، ثقتهم وتقديرهم هما ما جعلا هذا التعاون الناجح ممكنًا في المقام الأول".

وأكمل: "أتوجه بالشكر أيضاً لقسم الإعلام بالنادي الأهلي ورئيسه جمال جبر، الذي رافقنا ودعمنا بكل التزام طوال مسيرتنا، وبالطبع، وكما هو الحال في الحياة، لا تقتصر كرة القدم على اللحظات الإيجابية فقط، ما حدث مؤخراً كان مؤلماً وصعب الفهم دائماً، لكنها كانت حوادث فردية، اعتذر عنها الكثيرون فوراً وبصدق".

وواصل: "وفي الوقت نفسه، شهدتُ خلال الأيام القليلة الماضية موجة دعم عارمة، رسائل لا تحصى من الجماهير، مئات الآلاف حرفياً، تعبر عن امتنانهم واحترامهم وحبهم، هذه الإيجابية الغامرة تفوق كل شيء بالنسبة لي، لطالما بذلت أنا وجهازي الفني قصارى جهدنا من أجل الأهلي، احتراماً عميقاً لهذا النادي العظيم وجماهيره الرائعة".

واختتم كولر: "سأواصل متابعة الأهلي ومواكبة تطوره، وأتمنى له دائماً كل التوفيق للنادي نفسه وللاعبيه، وجماهيره، ولكل فرد من أفراد هذه العائلة الفريدة".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قام بتكريم المدير الفني السويسري وجهازه المعاون اليوم، داخل مقر النادي الأهلي بحضور محمود الخطيب رئيس النادي.

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