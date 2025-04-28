مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"في لقاء ودي".. الأهلي يكرم كولر ومعاونيه داخل مقر النادي

11:12 م الإثنين 28 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جلسة الخطيب مع كولر ومعاونيه
  • عرض 9 صورة
    جلسة الخطيب مع كولر
  • عرض 9 صورة
    كولر والخطيب 1
  • عرض 9 صورة
    تكريم الخطيب لكولر
  • عرض 9 صورة
    مارسيل كولر والخطيب
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب وكولر
  • عرض 9 صورة
    تكريم النادي الأهلي لكولر ومعاونيه
  • عرض 9 صورة
    كولر والخطيب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الإثنين، تكريم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق والجهاز الفني المعاون له، عقب رحيلهم عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان النادي الأهلي أعلن يوم السبت الماضي الموافق 28 أبريل الجاري، رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: "حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على تکریم مارسيل کولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي، كارلوس برينجر، ياسين ميكاري، تيزيان ندوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم".

وأضاف: "جاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه المعاون، في مقر الأهلي بالجزيرة، وسط أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لما قدموه من جهود كبيرة وإنجازات مميزة خلال فترة توليهم المسئولية".

واختتم النادي بيانه: "محمود الخطيب رئيس النادي قام بإهداء المدرب السويسري والجهاز المعاون درع وعلم النادي، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة".

ويذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن أمس الأحد الموافق 27 أبريل الجاري، تعيين عماد النحاس مدربا عاما وقائم بأعمال مدير فني، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وفي السياق ذاته يستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره بتروجيت، يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:
بالقوة الضاربة.. إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آرسنال

ليفربول في ورطة.. 6 لاعبين سيحرمون من ميدالية الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي مارسيل كولر محمود الخطيب وداع كولر تكريم كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان