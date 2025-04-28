"في لقاء ودي".. الأهلي يكرم كولر ومعاونيه داخل مقر النادي

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الإثنين، تكريم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق والجهاز الفني المعاون له، عقب رحيلهم عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان النادي الأهلي أعلن يوم السبت الماضي الموافق 28 أبريل الجاري، رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: "حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على تکریم مارسيل کولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي، كارلوس برينجر، ياسين ميكاري، تيزيان ندوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم".

وأضاف: "جاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه المعاون، في مقر الأهلي بالجزيرة، وسط أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لما قدموه من جهود كبيرة وإنجازات مميزة خلال فترة توليهم المسئولية".

واختتم النادي بيانه: "محمود الخطيب رئيس النادي قام بإهداء المدرب السويسري والجهاز المعاون درع وعلم النادي، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة".

ويذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن أمس الأحد الموافق 27 أبريل الجاري، تعيين عماد النحاس مدربا عاما وقائم بأعمال مدير فني، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وفي السياق ذاته يستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره بتروجيت، يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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