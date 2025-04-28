كتب - يوسف محمد:

مازالت الأزمات تلاحق نادي الزمالك، من جميع الاتجاهات سواء وفي مختلف الألعاب، آخرها قيام مجلس إدارة نادي الشمس بمقاضاة الفارس الأبيض، بسبب منحهم شيكات بدون رصيد.

وقرر مجلس إدارة نادي الشمس منذ قليل مقاضاة نادي الزمالك، بسبب منحهم شيكات بدون رصيد، تتعلق بقيمة القسط الأخير الخاص بانتقال كل من يوسف ناجي لاعب فريق اليد وتقى مدحت لاعبة الطائرة.

تفاصيل أزمة الزمالك مع نادي الشمس

وكان نادي الزمالك تعاقد في أبريل من العام الماضي 2024، مع ثنائي نادي الزمالك يوسف ناجي لاعب اليد وتقى مدحت لاعبة فريق الطائرة سيدات، بتكلفة مالية وصلت إلى 6 مليون و500 ألف جنيه، بواقع 4 مليون قيمة انتقال اللاعب يوسف ميلا و2 مليون 500 ألف جنيه.

وتمكن نادي الزمالك من سداد أول دفعة في أبريل 2024، عقب إنهاء الصفقة مباشرة بدفع مبلغ 4 ملايين جنيه، قبل أن يسدد قيمة الدفعة الثانية في أكتوبر من العام ذاته والتي وصلت إلى مليون و250 ألف جنيه.

وتعثر نادي الزمالك في سداد الدفعة الثالثة من الصفقتين، والتي تصل قيمتها إلى مليون و250 ألف جنيه، كان من المقرر سدادها في الأول من أبريل الجاري، بجانب سداد القيمة المضافة على الصفقة والتي تبلغ 910 آلاف جنيه.

أزمة الزمالك وباتشيكو

وهذه ليست الأزمة الأول التي يتعرض لها نادي الزمالك خلال الشهر الحالي، حيث قامت المحكمة الفيدرالية في سويسرا برفض استئناف الزمالك المقدم من النادي، حول قضية البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق.

وقامت المحكمة الفيدرالية بتأييد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، والذي يقضي بتغريم نادي الزمالك مبلغ يصل إلى 880 ألف يورو بعد فسخ الفارس الأبيض التعاقد معه.

وسبق لباتشيكو تولي القيادة الفني لنادي الزمالك في ولايتين مختلفتين، الأولى خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من العام ذاته، ثم تولى القيادة الفنية للفريق مرة أخرى في سبتمبر 2020 حتى مارس 2021.

وقف قيد الزمالك بسبب خالد بوطيب

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن يوم 23 أبريل الجاري إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب عدم المستحقات الخاصة بلاعب الفريق السابق خالد بوطيب.

وجاء قرار إيقاف قيد الزمالك، خلال الأيام الماضية، بسبب عدم سداد باقي المستحقات الخاصة بالمهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق والتي تقدر بحوالي 983 ألف يورو.

وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات صحفية في وقت سابق، أن إدارة النادي ستتحرك سريعًا لسداد المبلغ المتبقي خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع قرار الإيقاف قبل فتح باب القيد للموسم الجديد.

أقرأ أيضًا:

بالقوة الضاربة.. إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آرسنال

ليفربول في ورطة.. 6 لاعبين سيحرمون من ميدالية الدوري الإنجليزي