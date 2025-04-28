"فوز الاتحاد وهزيمة الإسماعيلي".. نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين

كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباريات اليوم الأول، من الجولة الثالثة للمرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري، التي شهدت إقامة ثلاثة مباريات.

وشهدت مباريات اليوم الأول من مباريات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، تحقيق فريق زد فوزا مهما، على حساب نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون مقابل، على ستاد "الإسماعيلية".

وجاءت نتائج مباريات اليوم بالدوري المصري كالتالي:

الجونة يتعادل مع سموحة 1-1

زد يفوز على الإسماعيلي 2-0

الاتحاد السكندري يفوز على طلائع الجيش 2-1

وتقام غدا الثلاثاء الموافق 29 أبريل الجاري مباراة واحدة ببطولة الدوري المصري، تجمع بين فريقي إنبي وغزل المحلة.

ويذكر أن فريق بيراميدز، يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني النادي الأهلي.

أقرأ أيضًا:

بالقوة الضاربة.. إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آرسنال

ليفربول في ورطة.. 6 لاعبين سيحرمون من ميدالية الدوري الإنجليزي