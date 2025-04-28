مصدر يكشف حقيقة خطاب الزمالك إلى بيراميدز للموافقة تأجيل نهائي الكأس

كتب - يوسف محمد:

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، على تهنئة نادي بيراميدز بعد وصول الأخير إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى موافقته على تأجيل موعد مباراة نهائي كأس مصر، الذي سوف يجمع بين الفريقين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في وقت سابق إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا رسميا مرسل من نادي الزمالك إلى بيراميدز، يعلن خلاله الموافقة على تأجيل مباراة نهائي كأس مصر.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، صحة الخطاب، وأن الفارس الأبيض لا يمانع بالفعل تأجيل مباراة نهائي الكأس.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتهنئة إلى نظيره نادي بيراميدز بمناسبة وصول فريقكم الأول لكرة القدم، إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا هذا العام".

وأضاف: "وحرصاً من نادي الزمالك على الصالح العام للرياضة المصرية بشكل عام، على العلاقة الودية بين ناديي الزمالك وبيراميدز نخطركم بموافقتنا، على طلبكم بتأجيل مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع بين الزمالك وبيراميدز، المقرر لها يوم 20 مايو 2025 إلى ما بعد الانتهاء من مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 1 يونيو 2025".

واختتم: "مع مراعاة أن يكون آخر موعد لنهائي الكأس يوم 6 يونيو المقبل، وذلك انطلاقاً من الدور الوطني لنادي الزمالك في مثل هذه المناسبات، ولدعم ناديكم للفوز والتتويج باللقب القاري".

والجدير بالذكر أن نادي بيراميدز، تمكن من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على فريق أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، بمجموع ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين ناديي بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، يوم 24 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 يونيو.

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