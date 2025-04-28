التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الجونة وسموحة في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الجونة وسموحة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وسجل هدف الجونة الوحيدفي اللقاء، اللاعب أحمد شوشة من نقطة الجزاء في الدقيقة 9+40 من زمن الشوط الأول.

وعلى الجانب الآخر أحرز هدف التعادل لفريق سموحة، اللاعب محمد ربيعة في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل رفع فريق الجونة رصيده من النقاط إلى 24 نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب، فيما رفع سموحة رصيده إلى النقطة رقم 21 في المركز الثالث عشر.