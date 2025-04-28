كتب - يوسف محمد:

دخل النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية في مفاوضات جادة مع نجم الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع نجم الوسط التونسي ومع وكيله أيضًا، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحال إنضمام بن رمضان بشكل رسمي إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيصبح هو اللاعب التونسي الرابع الذي يرتدي قميص المارد الأحمر.

تاريخ اللاعبين التوانسة في الأهلي

أنيس بو جلبان

وكان نجم الوسط التونسي أنيس بوجلبان، الذي انضم إلى المارد الأحمر في يناير من عام 2007، هو أول لاعب تونسي يرتدي قميص المارد الأحمر، بعدما انضم إليه قادما من الصفاقسي التونسي.

واستمر بوجلبان في صفوف المارد الأحمر لمدة موسمين، تمكن خلالهم من المشاركة في 63 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وحقق النجم التونسي رفقة المارد الأحمر 6 بطولات، بواقع ثلاثة ألقاب لبطولة الدوري المصري، لقب وحيد لكلا من "كأس مصر، كأس السوبر المصري، دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي".

علي معلول

وفي يوليو من عام 2016، قرر النادي الأهلي التعاقد مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول، قادما من فريق الصفاقسي، في صفقة يصفها الكثير من محبي وعشاق المارد الأحمر أنها الأفضل في العقد الأخير، نظرا لما قدمه اللاعب مع الفريق خلال السنوات الماضية.

وخلال 9 سنوات لمعلول داخل جدران القلعة الحمراء وحتى الآن، نجح في كتابة اسمه بتاريخ من ذهب في تاريخ الفريق، خاصة في ظل الأرقام التاريخية التي حققها اللاعب.

ومنذ الانضمام إلى الفريق شارك معلول مع الأهلي، في 289 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 135 هدفا، بواقع تسجيل 51 هدفا وتقديم 84 تمريرة حاسمة.

وتوج صاحب ال 35 عاما رفقة الفريق، ب 21 لقبا في مختلف البطولات، بواقع 6 ألقاب لبطولة الدوري المصري، 5 ألقاب لبطولة كأس السوبر المصري، 4 ألقاب لكلا من كأس مصر ودورى أبطال أفريقيا ولقبين لبطولة كأس السوبر الأفريقي.

محمد الضاوي "كريستو"

وآخر اللاعبين التوانسة الذين انضموا إلى النادي الأهلي، كان اللاعب محمد الضوي كريستو الذي انضم إلى الأهلي، في يناير من عام 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولم يظهر كريستو كثيرا رفقة النادي الأهلي، حيث أنه اكتفى بالمشاركة مع الفريق في 15 مباراة معظمهم كبديل، لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة، قبل أن يخرج اللاعب معارا إلى فريق الصفاقسي التونسي في يوليو 2024.

وعلى الرغم من عدم ظهور اللاعب صاحب الـ21 عاما بشكل كبير مع الأهلي، إلا أنه حصد مع الفريق 6 ألقاب، بواقع لقبين لكلا من "الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر".

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