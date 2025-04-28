مصدر يكشف موقف ياسين منصور من الترشح لرئاسة الأهلي

كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ترشح رجل الأعمال ورئيس شركة الكرة السابق بالنادي ياسين منصور، لرئاسة النادي الأهلي في الدورة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى وجود وجود رغبة من قبل ياسين منصور فى الترشح، لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ياسين منصور لم يتخذ قرار الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي حتى الآن".

وتقام انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة، مع نهاية العام الحالي 2024، لمدة تصل إلى 4 سنوات حتى عام 2029.

ويذكر أن الفترة الماضية، تشهد حالة من الغضب الجماهيري من قبل جماهير القلعة الحمراء، خاصة في ظل الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال النسخة الحالية 2024-2025 على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

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