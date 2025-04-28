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أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن قرار نادي الشمس مقاضاة الزمالك

07:44 م الإثنين 28 أبريل 2025
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    منشور أحمد حسن
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    تقى مدحت لاعبة الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، اتخاذ نادي الشمس قرارا بمقاضاة نادي الزمالك، بسبب منحهم شيكات بدون رصيد.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نادي الشمس يقرر مقاضاة الزمالك، بسبب الحصول على شيكات بدون رصيد، في صفقتي يوسف ناجي ميلا لاعب اليد وتقى مدحت لاعبة طائرة".

وكان نادي الزمالك تعاقد في أبريل من العام الماضي 2024، مع ثنائي نادي الزمالك يوسف ميلا لاعب اليد وتقى مدحت لاعبة فريق الطائرة سيدات.

وكلفت قيمة صفقة انتقال الثلاثي إلى نادي الزمالك 6 مليون و500 ألف جنيه، بواقع 4 مليون قيمة انتقال اللاعب يوسف ميلا و2 مليون 500 ألف جنيه.

وتمكن نادي الزمالك من سداد أول دفعتين في الصفقتين، قبل أن يتعثر في سداد الدفعة الثالثة من الصفقتين، الذي كان من المقرر سدادها في الأول من أبريل.

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