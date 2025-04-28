مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

سموحة

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

زد

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الترجي

- -
20:30

الأهلي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

بارما

جميع المباريات

إعلان

"في مونديال الأندية".. مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز

06:45 م الإثنين 28 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تدخل محمد الشيبي على حسين الشحات
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات ومحمد الشيبي
  • عرض 5 صورة
    محمد الشيبي يرفع قميصه للجماهير
  • عرض 5 صورة
    محمد الشيبي لاعب بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

نفى مصدر داخل النادي الأهلي، دخول النادي في مفاوضات مع الظهير الأيسر المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير خلال الساعات الماضية، إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي محمد الشيبي، لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات سواء رسمية أو ودية مع إدارة بيراميدز، بشأن ضم النجم المغربي محمد الشيبي إلى صفوف الفريق.

ويسعى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلى تدعيم صفوف الفريق بشكل قوي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2024-2025، من دور نصف النهائي، عقب التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لمثله في مصر.

أقرأ أيضًا:
بالقوة الضاربة.. إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آرسنال

ليفربول في ورطة.. 6 لاعبين سيحرمون من ميدالية الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي محمد الشيبي مفاوضات الأهلي مع محمد الشيبي آخر أخبار النادي الأهلي نادي بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ومنخفض خماسيني الأربعاء المقبل