كتب - مراسل مصراوي:

نفى مصدر داخل النادي الأهلي، دخول النادي في مفاوضات مع الظهير الأيسر المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير خلال الساعات الماضية، إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي محمد الشيبي، لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات سواء رسمية أو ودية مع إدارة بيراميدز، بشأن ضم النجم المغربي محمد الشيبي إلى صفوف الفريق.

ويسعى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلى تدعيم صفوف الفريق بشكل قوي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2024-2025، من دور نصف النهائي، عقب التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لمثله في مصر.

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