تقارير تكشف موقف فرينكفاروزي المجري من الاستغناء عن محمد بن رمضان للأهلي

كتب - يوسف محمد:

أكدت تقارير صحفية مجرية اليوم الإثنين، رغبة النادي الأهلي في التعاقد لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "Nemzeti Sport" المجري، أن النادي الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، منذ فترة طويلة، إلا أن طريقة السداد كانت العائق في إتمام الصفقة إلى المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية.

وأشار الموقع ذاته، أن الأهلي كان يرغب في سداد قيمة الصفقة على أقساط للنادي المجري، وهو ما رفضه الفريق فريق فرينكفاروزي.

وكشف الموقع، أن نادي فرينكفاروزي يتمسك ببقاء اللاعب في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، للتركيز العامل على بطولتي الدوري والكأس.

وينتهي عقد نجم الوسط التونسي محمد علي بن رمضان رفقة فريق فرينكفاروزي، في صيف عام 2026.

وشارك بن رمضان رفقة فرينكفاروزي المجري، خلال الموسم الحالي في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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