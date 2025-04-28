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مدرب حراس مرمى الأهلي السابق ينعى مشجع النادي أمح الدولي

05:59 م الإثنين 28 أبريل 2025
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    أمح في عزاء والد وليد سليمان
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    حضور أمح
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    أحمد ناجي
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    أحمد ناجي
  • عرض 6 صورة
    أحمد ناجي
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كتب - يوسف محمد:

حرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على نعي أمح الدولي مشجع النادي الأهلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

ونشر ناجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له رفقة أمح وكتب عليها: "أمح الدولى حبيب الكل خفيف الروح والقلب الطيب إلى جوار ربه".

ورحل المشجع الأهلاوي محمد أحمد عبد الغني الشهير "بأمح الدولي" عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل الجاري، بعد صراع مع المرض.

وكان أمح خضع لعملية جراحية كبيرة في الظهر منذ أيام، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق.

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أحمد ناجي مجع النادي الأهلي أمح الدولي وفاة أمح الدولي النادي الأهلي
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