كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي يوم السبت الماضي الموافق 26 أبريل الجاري، رحيل المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وودع المارد الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا، من الدور نصف النهائي بعد التعادل بهدف لمثله أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي الموافق 25 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي

وتولى السويسري مارسيل كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى أبريل من عام 2025.

وخلال ثلاثة أعوام تولى فيها كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي، نجح المدير الفني السويسري في قيادة الفريق، في 160 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 108 مباراة، حضر التعادل في 33 مباراة وتلقى الهزيمة في 19 مباراة.

ويعد نجم الوسط محمد مجدى أفشة هو أكثر اللاعبين مشاركة مع النادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر برصيد 123 مباراة.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الأهلي تحت قيادة كولر كالتالي:

1- محمد مجدى أفشة.. 123 مباراة.

2- حسين الشحات.. 122 مباراة.

3- محمد الشناوي.. 112 مباراة.

4- مروان عطية.. 111 مباراة.

5- محمد هاني.. 109 مباراة.

6- رامي ربيعة.. 109 مباراة.

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