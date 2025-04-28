المقاولون العرب يكشف تفاصيل تفاوض الأهلي لضم لاعب الفريق

كتب - مراسل مصراوي:

كشف رئيس نادي المقاولون العرب، محسن صلاح، تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي لضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال محسن صلاح في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الأهلي تواصل مع محمد عادل المشرف على الكرة بفريق المقاولون للحديث على إمكانية ضم الحارس محمد سيحا.

وأوضح الرئيس أن نادي بيراميدز أيضًا أبدى اهتماما من أجل حارس المرمى المعارف إلى حرس الحدود.

واختتم رئيس المقاولون أن الأمور لم تأخذ الطابع والتفاوض الرسمي حتى الآن من الفريقين، حيث لم ينتهي الموسم بعد، وكلا الفريقين ليدهما ارتباطات مهمة في الدوري.

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