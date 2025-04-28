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يؤثر على قيد زيزو مع الأهلي.. مصدر يكشف قرار جديد بشأن موعد نهائي الكأس

04:02 م الإثنين 28 أبريل 2025

أحمد سيد زيزو

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كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، قرار جديد، بشأن تأجيل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، لشهر يونيو المقبل.

وكان اتحاد الكرة، حدد يوم 20 مارس موعدا لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، دون تحديد ملعب المباراة.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن هناك اتجاه لتأجيل نهائي الكأس يوم 5 أو 6 يونيو القادم.

وأضاف المصدر عن اختيار يوم 20 مايو لخوض المباراة النهائية، قبل تغييره: "كنا نتوقع عدم تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ولذلك كان الموعد مناسبا للطرفين".

وأكمل، أن الاتحاد قرر فتح فترة قيد استثنائية للنادي الأهلي، لمشاركته في كأس العالم للأندية 2025، تمتد من 2 إلى 10 يونيو.

وأختتم المصدر أن قيد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الزمالك، فى حالة انتقاله إلى الأهلي، سيتم بعد نهائي الكأس، وانتهاء الموسم بالنسبة لناديه الحالي الزمالك.

وكان مصدر مطلع كشف خلال الفترة الماضية توقيع زيزو للنادي الأهلي لندة 4 سنوات، بعد رفضه تجديد عقده مع نادي الزمالك.

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