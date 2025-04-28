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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم في نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

03:06 م الإثنين 28 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

يخوض فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، مباراة قوية أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية، التي تُقام حاليًا في مدينة مصراتة الليبية.

وتمكن فريق الأهلي من حجز مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على أسبوير الكونغولي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على صالة مصراتة.
أما فريق الترجي التونسي، فقد تأهل لنصف النهائي بعد انتصاره على وداد تلمسان الجزائري بثلاثة أشواط دون رد، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة مرتقبة بين فريقين من أقوى أندية القارة في الكرة الطائرة.
موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي للكرة الطائرة
من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي بنصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويقود الفريق جهاز فني محترف تحت قيادة فيرناندو مونزو كمدير فني، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني كمدرب مساعد، بالإضافة إلى عبد اللطيف عثمان مديرًا للفريق وأحمد أسامة إداريًا.

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مباراة الأهلي والترجي التونسي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة النادي الأهلي الترجي التونسي بطولة إفريقيا للأندية
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