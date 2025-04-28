"يرى أنه الأحق بقيادة الفريق بالمونديال".. تفاصيل أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل الكاملة لأزمة الشرط الجزائي مع السويسري مارسيل كولر، الذي تمت إقالته بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صنداونز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الأهلي قام بالتعاقد مع مارسيل كولر لمدة موسمين في 9 سبتمبر 2022 بعقد يمتد لعامين، وبعد تطور أداء الفريق وتحقيقه لعدة بطولات، قررت لجنة التخطيط تمديد تعاقده، وكلفت خالد مرتجي بالأمر.

وأضاف: "في شهر أغسطس 2023 توصل مرتجي لاتفاق مع وكيل كولر، دينو لامبارتي، الذي سافر له خصيصًا إلى دبي، على عقد جديد لمدة ثلاث سنوات وينتهي في 2026، حيث يستمر من أغسطس 2023، وحتي نهاية يونيو 2026، ولكن يتم تفعيل العام الأخير بموافقة الطرفين.

وأوضح: "ينص العقد على أنه في حال قيام أي طرف بفسخ العقد يتحمل باقي قيمة عقده حتى النهاية، وهو البند الذي يراه الأهلي أنه لم يخطر كولر بتفعيل السنة الأخيرة في تعاقده وهي المقبلة، وبالتالي فإن المدرب لا يحق له سوي شهري مايو ويونيو".

أكمل: "بينما يرى المدرب أن البند ينطبق على العقد كامل وحتى يونيو 2026 بمعنى أنه يحق له الحصول على 14 شهر، وقام الأهلي بإيداع راتب شهر أبريل في حساب مارسيل كولر المدير الفني، وبالتالي لا يحق له سوي 440 ألف يورو بواقع شهرين من راتبه طبقًا لبنود العقد".

وتابع: "بينما يرى دينو لامبارتي أن موكله يحق له 3 مليون و80 ألف يورو، والأهلي سيترك الأمور تهدأ قليلًا، خاصة أن كولر غاضب من رحيله، وأنه كان يرى أحقيته في قيادة الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية، وبعدها سيسافر خالد مرتجي إلى سويسرا خلال أسبوع، في محاولة لإنهاء الموضوع بشكل ودي".