"في حالة اندهاش".. شوبير يكشف ما حدث مع كولر: ربما يكون هناك مفاجأة مدوية

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الساعات الأخيرة للسويسري مارسيل كولر، داخل النادي الأهلي، عقب قرار إقالته، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صندوانز الجنوب أفريقي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كولر حتى هذه اللحظة مش مصدق اللي حصل، وفي حالة اندهاش شديد، وقوبل أمس بحالة من الحفاوة والاستقبال من عمال النادي، والإداريين ومن شدة أدبه أنه تواجد مبكرا قبل الجلسة من أجل جمع متعلقاته".

أضاف: "كولر محبوب داخل النادي الأهلي، وحرص عدد من اللاعبين على التوجه له في النادي أمس منهم مروان عطية ورامي ربيعة وإمام عاشور، لوداعه وهي خطوة أسعدته جدا جدا".

أوضح: "كل ما تسمعونه عن أزمة الشرط الجزائي، كلها فيها نسبة كبيرة من الصح، وهناك تفاوض حاليا مع وكيله على حل الأزمة وديا ووكيله سوف يصل القاهرة خلال ساعات، وربما يكون هناك مفاجأة مدوية".

واختتم تصريحاته: "أنا تحدثت عن أزمة الشرط الجزائي منذ فترة، وقلت إن المدرب يحق له الحصول على سنة كاملة شرط جزائي وليس شهرين كما يتردد، ولكن النادي الأهلي يحاول الوصول لاتفاق ودي حاليا".