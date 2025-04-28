"الخطيب تدخل بنفسه".. الغندور يكشف اقتراب الأهلي من هذه الصفقة

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية ومباشرة مع رئيس نادي بتروجت للحصول على خدمات هادي رياض.

وكان الأهلي تعاقد مع أحمد رضا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من نفس النادي بتروجيت.

وأضاف "الغندور" عبر برنامجه ستاد المحور: "هادي رياض كان قريب من الأهلي والزمالك في انتقالات يناير الماضي، ولكن اللاعب استمر رفقة الفريق البترولي، لعدم الوصول لاتفاق".

وأكمل: "الأهلي يسعى لتدعيم خط دفاعه لذلك دخل في مفاوضات مباشرة من الكابتن محمود الخطيب مع رئيس بتروجت مثلما حدث في صفقة أحمد رضا الذي انتقل من صفوف بتروجت إلى الأهلي في يناير الماضي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت بعد غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويدخل بقيادة فنية مختلفة حيث يتولى الفريق عماد النحاس عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.