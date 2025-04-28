"بكلمات مؤثرة".. كهربا ينعى أمح الدولي

كتب- محمد خيري:

نعى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي السابق والحالي للاتحاد الليبي، وفاة محمد أحمد عبدالغني الشهير بـ "أمح الدولي"، صباح اليوم.

وكتب كهربا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اللهم أكرم ( محمد أحمد عبد الغني ) ولا تهنه وأعطه ولا تحرمه وثبته في قبره بالقبول الثابت كما ثبت أنبيائك وأوليائك وعبادك المقربين اللهم أنزله منازل الشهداء واجعل عيشه في قبره عيشة السعداء وجعله في الجنة مرافقاً للأنبياء".

وأكمل: "اللهم ارحم فقيدنا الغالي ( محمد أحمد عبد الغني ) واغفر له وأكرمه بلذة النظر إلى وجهك الكريم وبلغه شفاعة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم".

ويعد محمود كهربا، من أقرب الأشخاص للراحل، حيث ظهر بصحبته في العديد من المناسبات، بجانب الزيارات المتكررة له في الملاعب، وكان آخرها توديع الراحل لكهربا في المطار قبل التوجه إلى ليبيا لخوض تجربة الاتحاد بعد الرحيل من الأهلي.