بقرار بيسيرو.. الزمالك يتوجه لبرج العرب مبكرا من مواجهة المصري

كتب- محمد خيري:

يتوجه الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم الإثنين، إلى مدينة برج العرب، للدخول في معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم الخميس المقبل 1 مايو على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار بيسيرو، بالدخول في معسكرا مغلقا مبكرا وقبل المباراة بأيام، من أجل تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية والنفسية وزيادة التركيز لديهم، في ظل أهمية المباراة لتحقيق الثلاث نقاط والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 38 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 44 نقطة، ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.