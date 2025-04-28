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موعد ومكان صلاة جنازة أمح الدولي

12:20 م الإثنين 28 أبريل 2025

مشجع النادي الأهلي الشهير أمح الدولي

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كتب - محمد القرش:

توفى صباح اليوم الاثنين، محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ "أمح الدولي" صديق اللاعبين بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم الاثنين، في مسجد عمرو ابن العاص الواقع في حي مصر القديمة.

وبدأت الأزمة الصحية لأمح بعد سقوطه مما أدى إلى كسر في العمود الفقري والذي نُقل على إثره إلى المستشفى، ثم أصيب بجلطة والتهاب رئوي، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الظهر.

موعد ومكان صلاة جنازة أمح الدولي

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