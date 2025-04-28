"حددوا المشروع".. رد مفاجئ من مدرب ريال مدريد السابق على تدريب الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف أيمن سعداوي، وكيل الإسباني رافائيل بينيتيز، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، إمكانية توليه تدريب فريق الأهلي في الفترة المقبلة، خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي رحل بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال أيمن سعداوي في تصريحات عبر القناة الأولى: "هناك وكيل لاعبين مصري تواصل معي، لطلب التفاوض مع رافائيل بينيتيز لتدريب النادي الأهلي، والمدرب لم يرفض".

أضاف: "بينيتز رحب بالفكرة وطلب مني تحديد أهداف مشروع الفريق، لأنه لديه عروض برازيلية وعرض من الصين بمبلغ مالي ضخم".

وأكمل: "عندما تحدثت مع بينيتيز عن اسم النادي الأهلي وتاريخه، وأنه نادي القرن في أفريقيا رحب بالفكرة كثيرًا".

واختتم تصريحاته: "لم يصل عرض رسمي حتى الآن للمدرب الإسباني، وإذا حدثت مفاوضات من جانب الأهلي مع بينيتيز، إن شاء الله تكون الأمور سهلة.

وتولى بينيتيز من قبل تدريب فريق ليفربول الإنجليزي وحقق معه بطولة دوري أبطال أوروبا، وبعدها تولى فريق ريال ريال مدريد.