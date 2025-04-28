زيارات نجوم كرة القدم لأمح الدولي قبل وفاته (فيديو وصور)

كتب - محمد القرش:

تلقت الجماهير المصرية خبر مفجع صباح اليوم الاثنين، حيث توفى محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ "أمح الدولي" بعد صراع مع المرض.

وكان أمح محبوبا من لاعبي الكرة القدم بشدة، حيث ظهر معهم خلال الكثير من أعياد الميلاد والأفراح والمباريات.

ومع نقله إلى المستشفى، حرص العديد من نجوم كرة القدم على مساندة وزيارة أمح الدولي عن طريق منشورات ومقاطع فيديو وزيارات خاصة.

زيارات خاصة من لاعبي الأهلي لأمح قبل الوفاة

أحد هؤلاء اللاعبين هو محمود عبد المنعم كهربا المقرب لأمح، حيث زاره أكثر من مرة واحتفل بعيد ميلاده في المستشفى.

ومن جانبه، سبق أن ذهب ثنائي الأهلي، إمام عاشور وكريم الدبيس، إلى محمد عبد الغني من أجل مساندته في محنته.

وسبق أن حرص خماسي النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وياسر إبراهيم وكريم الدبيس، على توجيه رسالة خاصة لأمح الدولي.

وفي مقطع فيديو، قال أفشة: "حبيبي يا أمح، ألف سلامة عليك يا حبيبي وربنا يشفيك".

وأضاف عمر الساعي: "ألف سلامة عليك يا أمح، وكل سنة وانت طيب يا حبيبي".

وزاد ياسر إبراهيم: "كل سنة وانت طيب يا أمح، وألف سلامة عليك يا حبيبي، وتقوم لنا بالسلامة إن شاء الله".

وواصل إمام عاشور: "كل سنة وانت طيب يا أمح، وألف سلامة عليك وترجع لنا بالسلامة".

واختتم كريم الدبيس: "كل سنة وانت طيب يا أمح، وألف سلامة عليك يا حبيبي".

يُذكر أن الأزمة الصحية لأمح بدأت بعد سقوطه مما أدى إلى كسر في العمود الفقري والذي نُقل على إثره إلى المستشفى، ثم أصيب بجلطة والتهاب رئوي، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الظهر.

"ألف سلامة عليك يا أمح وكل سنة وأنت طيب"...خماسي الأهلي يوجه رسالة لأمح الدولي❤️#المدرج_الاهلاوي🦅 pic.twitter.com/wNn50Qr7aZ — المدرج الأهلاوي (@AlAhlyModarg) January 11, 2025

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