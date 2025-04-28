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"هل هذا طبيعي؟".. رد ناري من الفتح بشأن رحيل جوميز لتدريب الأهلي

11:42 ص الإثنين 28 أبريل 2025

جوزيه جوميز

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كتب- محمد خيري:

كشف محمد الضيف مدير ادارة الإعلام بالفتح السعودي موقف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد أنباء رحيله لتولي تدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال الضيف في تصريحات عبر برنامج بلس 90: "لم يتم التواصل معنا سواء من الأهلي لضم جوميز او من المدرب لفسخ تعاقده".

وأضاف: "هل من الطبيعي أن نخرج ونرد علي شائعات في هذا الوقت الحساس من بطولة الدوري".

وأختتم تصريحاته: "لنا الأفضلية في تمديد عقد جوميز لمدة موسم آخر في حال البقاء في الدوري".

وكان النادي الأهلي، أعلن مساء السبت الماضي بشكل رسمي، رحيل السويسري مارسيل كولر، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي على يد نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، عقب التعادل في الذهاب سلبيا دون أهداف، والتعادل في العودة على استاد القاهرة 1\1.

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