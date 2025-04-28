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جلسة وداع مارسيل كولر مع ثلاثي الأهلي (صور)

11:16 ص الإثنين 28 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كولر ورامي ربيعة
  • عرض 3 صورة
    لاعبو الأهلي يودعون كولر
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كتب - محمد القرش:

حرص عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على وداع المدرب السويسري مارسيل كولر أثناء جلسة عٌعدت بينهم أمس الأحد.

وحضر جلسة الوداع ثلاثي النادي الأهلي، رامي ربيعة وإمام عاشور ومروان عطية، بجانب المترجم رضا حنفي.

وكان الأهلي أعلن توجيه الشكر لكولر بسبب تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية والخروج من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

وقرر مجلس المارد الأحمر تعيين عماد النحاس مديرا عاما للكرة وقائم بأعمال المدير الفني، ومحمد يوسف مديرا رياضيا، و"استمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى.

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