المرض الذي تسبب في تدهور حالة أمح الدولي ووفاته

كتب - محمد القرش:

توفى منذ قليل مشجع النادي الأهلي، أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، والذي كان دائما حريص على مساندة المارد الأحمر من المدرجات.

وكان أمح تعرض لكسر في العمود الفقري إثر السقوط، مما أدى إلى دخوله إحدى المستشفيات وتلقيه علاجا خاطئا، وفق لما قاله شقيقه سابقا.

سبب وفاة أمح الدولي

وبعدها بفترة تعرض أمح لشلل مؤقت نتيجة الكسر في العمود الفقري، وأعلن شقيقه أنه يعاني من جلطة والتهاب رئوي.

وبعد تدهور حالته الصحية اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في العمود الفقري، حيث نشر شقيقه على حسابه الرسمي مقطع فيديو لأمح وهو يبكي قبل دخوله غرفة العمليات مرتديا قميص الأهلي.

وكتب: "النهارده أصعب يوم في حياة أمح و أصعب عملية هتتعمل النهاردة في ضهره ادعوا لأمح النهارده كتير اوي العملية تنجح ويرجع يمشي تاني".

وكان محمود عبد المنعم كهرب لاعب الأهلي السابق يساند أمح دائما، حيث كان آخر من يزوره في المستشفى.

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