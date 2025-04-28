من هو أمح الدولي صديق اللاعبين؟

كتب - محمد القرش:

توفى صباح اليوم الاثنين محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ "أمح الدولي" بعد صراع مع المرض.

وتم تأكيد الوفاة من خلال نشر الصفحة الرسمية له عبر منصة "فيسبوك الخبر المُفجع، والذي جاء كالتالي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، ارجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

من هو أمح الدولي؟

الاسم: محمد أحمد عبد الغني

مواليد: 1987

توفى والده عام: 2000

توفت والدته عام: 2004

يشجع: النادي الأهلي

اللاعب المفضل: محمود عبد المنعم كهربا

وبدأت الأزمة الصحية لأمح بعد سقوطه مما أدى إلى كسر في العمود الفقري والذي نُقل على إثره إلى المستشفى، ثم أصيب بجلطة والتهاب رئوي، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الظهر.